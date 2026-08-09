Deoria News: मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में शिफ्ट हुआ टीकाकरण कक्ष
Deoria News: महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन से टीकाकरण कक्ष को एमसीएच विंग के महिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। इस कदम से नवजात और बच्चों के टीकाकरण में सहूलियत होगी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्थान के अभाव में यह स्थान चुना, जहां टीकाकरण कार्य शनिवार से शुरू हो गया।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज परिसर के पुराने भवन से टीकाकरण कक्ष को एमसीएच विंग के महिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे नवजात से लेकर बच्चों को टीका लगवाने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। मेडिकल कॉलेज परिसर में टीकाकरण के लिए एक भवन था। परिसर के पुराने भवनों को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण कक्ष भी है। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शिफ्ट करने के लिए स्थान की तलाश शुरू की। नए भवन के प्रथम मंजिल पर कक्ष को चिह्नित किया गया, लेकिन जगह कम था।
इसके बाद एमसीएच विंग स्थित महिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर पर्ची काउंटर के पास स्थान चिह्नित किया गया और उसमें टीकाकरण कक्ष को शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार से उसमें टीका लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। महिला अस्पताल में टीकाकरण कक्ष होने से लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें आसानी होगी। साथ ही नवजात शिशुओं के टीकाकरण में भी कर्मचारियों को सहूलियत होगी।
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