Deoria News: चेन स्नेचिंग में अज्ञात बाइक सवार पर केस
Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया
Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के तिलौली उर्फ डेहरी गांव निवासिनी केशा देवी पत्नी नंदकुमार 29 जुलाई की सुबह टहलने के लिए निकली थी।वह परसिया खाप रोड पर एक पुलिया के पास पहुंची थी उसी दौरान एक बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचा और गले में पहनी लॉकेट को झपट्टा मार कर छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में महिला के बेटे विशाल कुमार के तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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