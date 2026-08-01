Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: चेन स्नेचिंग में अज्ञात बाइक सवार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया

Deoria News: चेन स्नेचिंग में अज्ञात बाइक सवार पर केस

Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के तिलौली उर्फ डेहरी गांव निवासिनी केशा देवी पत्नी नंदकुमार 29 जुलाई की सुबह टहलने के लिए निकली थी।वह परसिया खाप रोड पर एक पुलिया के पास पहुंची थी उसी दौरान एक बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचा और गले में पहनी लॉकेट को झपट्टा मार कर छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में महिला के बेटे विशाल कुमार के तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार पर केस दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: तिलकामांझी और बरारी में लॉकेट व चेन छिनतई, मंगलसूत्र भी उड़ाया

पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Latest News Crime News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।