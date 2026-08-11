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Deoria News: शिक्षा के विस्तार से ही देश का होगा समग्र विकास : पाठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रामावती धर्मनाथ इंटर कॉलेज में स्वर्गीय धर्मनाथ सिंह लारी की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों ने उनके कार्यों की सराहना की। शिक्षाविदों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और लारी के योगदान को याद किया।

Deoria News: शिक्षा के विस्तार से ही देश का होगा समग्र विकास : पाठक

Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। रामावती धर्मनाथ इंटर कॉलेज के परिसर में सोमवार को समाजवादी विचारक स्वर्गीय धर्मनाथ सिंह लारी की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

शिक्षा की भूमिका

लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि किसी समाज की प्रगति में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। धर्मनाथ सिंह लारी ने वर्षों पहले क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि धर्मनाथ सिंह लारी का जीवन शिक्षा और समाज के हित के लिए समर्पित रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि उन्होंने वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उनके संघर्ष से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने कहा कि लारी की सोच समय से काफी आगे थी।

सम्मेलन में उपस्थित लोग

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, भाजपा नेता अमित सिंह बबलू, डॉ. एसएस सिंह, शिक्षक शिशिर राय, अखिलेंद्र शाही, अरुण पांडेय, अवधेश तिवारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह, जिला मंत्री शिव कुमार, प्रधान गोबिंद कुशवाहा, धुरंधर सिंह, सुभाष सिंह, यशवंत सिंह, राजू मिश्र, ओपी मिश्र, धीरज सिंह विष्णुकांत तिवारी, कमलेश तिवारी, देवेंद्र सिंह राजू, साहू विशाल गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन से संबंधित जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधक संतोष सिंह लारी ने निभाई।

अधिक जानकारियाँ

श्रद्धांजलि सभा कब आयोजित की गई?
श्रद्धांजलि सभा रामावती धर्मनाथ इंटर कॉलेज में सोमवार को आयोजित की गई।
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