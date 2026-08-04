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Deoria News: फायर व बिजली एनओसी मिली, आज से ट्रामा में शिफ्ट होगी इमरजेंसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यहां 30 बेड की इमरजेंसी का निर्माण 24.68 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसके बाद मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार से इमरजेंसी चालू कर दी जाएगी।

फायर व बिजली एनओसी मिली, आज से ट्रामा में शिफ्ट होगी इमरजेंसी
फायर व बिजली एनओसी मिली, आज से ट्रामा में शिफ्ट होगी इमरजेंसी

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बिजली विभाग की एनओसी मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की एनओसी की भी सोमवार को मिल गई। अब ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी को शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई। नए अत्याधुनिक 15 बेड लगाए गए हैं, इमरजेंसी के शिफ्ट होने के बाद बेड की संख्या 30 होगी। फ्यूमिकेशन का कार्य होने के बाद मंगलवार से इमरजेंसी के चालू हो जाएगी। इसके शुरू होने से सुविधाएं बढ़ेंगी। इसमें तीन जोन होंगे, जिसमें गंभीरता के आधार पर मरीजों को रखा जाएगा। इससे मरीजों को सहूलियत होगी और इलाज करने में भी आसानी होगी। मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर न होने से गंभीर मरीजों के इलाज में परेशानी होती है। इमरजेंसी में बेड कम होने से इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। इमरजेंसी में मात्र 16 बेड है, जबकि यहां अधिक संख्या में मरीज आते हैं, जिससे मरीजों को दिक्कत होती है। ऐसे में उन्हें रेफर करना पड़ता है। 24.68 करोड़ रुपये की लागत से 70 बेड के ट्रामा सेंटर का निर्माणा कार्य पूरा हो गया है। यह पूरी तरह से एसीयुक्त है, जिससे मरीजों को राहत होगी। ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी शिफ्ट करने का कार्य तेज हो गया है। ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछा दी गई है। यहां पीएसए प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, जिसका परीक्षण कर लिया गया है। इसे शुरू करने के लिए एनओसी का पेंच फंसा था। कार्यदायी संस्था की ओर से उसके लिए प्रक्रिया कर दी गई थी। बिजली विभाग की एनओसी मिल गई थी। इसके बाद अग्निशमन विभाग की ओर से मिलनी बाकी थी। जांच करने के बाद सोमवार को फायर की एनओसी भी मिल गई है। अब माइनर ओटी और वार्ड को फ्यूमिकेशन करने का कार्य किया जा रहा है, जो सुबह तक पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार से ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी शिफ्ट कर दी जाएगी। इसे जल्द शुरू करने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सख्त निर्देश दिए थे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली थी। एनओसी का ही इंतजार था। वह भी मिल गया है। इमरजेंसी के शिफ्ट होने से मरीजों को सहूलियत होगी। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के फिनिशिंग का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर पीआईसीयू को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है.

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तीन जोन में संसाधनों से लैस होगा ट्रामा विंग

ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी के शिफ्ट होने के बाद बेड की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। इसे तीन जोन में बांटा जाएगा, जिसमें गंभीरता के आधार पर मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा माइनर ओटी होगी। ट्राइ ऐज का दो बेड होगा। यहां मरीज के पहुंचने पर डॉक्टर मरीज का परीक्षण करेंगे और गंभीरता की पहचान कर अलग-अलग जोन में भेजा जाएगा। रेड जोन में अति गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। इसके अलावा एलो जोन में गंभीर तथा ग्रीन जोन में हल्की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इससे मरीजों का इलाज करने में आसानी होगी। यहां अत्याधुनिक फंग्सनल नए 15 बेड लगा दिए गए हैं। शिफ्ट होने के बाद बेड की संख्या 30 कर दी जाएगी। हर बेड पर मानीटर होगा। ऑक्सीजन, सक्सन की सुविधा होगी.

सामान्य प्रश्न

ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ?
ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
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