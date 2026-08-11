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Deoria News: सड़क हादसे में युवक की मौत, कटा हाथ 12 किमी दूर मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: गौरीबाजार में सड़क हादसे में एक युवा साइकिल सवार की मौत हो गई। युवक की पहचान विष्णु शर्मा के रूप में हुई है, जिसका कटा हाथ 12 किमी दूर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

Deoria News: सड़क हादसे में युवक की मौत, कटा हाथ 12 किमी दूर मिला

Deoria News: गौरीबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। साइकिल सवार युवक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया था। उसका कटा एक हाथ घटनास्थल से 12 किमी दूर गौरीबाजार चौराहे पर मिला। जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

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सड़क हादसा

गौरीबाजार-हाटा मार्ग पर रविवार देर रात वकीलगंज चौराहे के समीप एक साइकिल सवार की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। युवक के शव की पहचान महुआडीह थाना क्षेत्र के भु़ड़ीपाकड़ निवासी विष्णु शर्मा (25) पुत्र राम क्याश शर्मा के रुप में हुई। बताया जाता है किसी काम से साइकिल से वकीलगंज चौराहे पर गया था और हादसे का शिकार हो गया। सूचना पाकर परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और देखा एक हाथ गायब है। उधर, घटनास्थल से बारह किमी दूर गौरीबाजार चौराहे पर कटा हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कटा हाथ हादसे में मरे युवक का था। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात वाहन को पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।

गौरीबाजार चौराहे पर कटा हाथ मिलने से फैल गई थी सनसनी

सोमवार सुबह लोग टहलने निकले थे, तभी किसी ने गौरीबाजार के रामपुर चौराहे के उत्तर-पश्चिम कार्नर पर सड़क किनारे कटा हाथ देखा। इसे देखते ही सनसनी फैल गई। लोग कई तरह के आशंकाओं का कयास लगाने लगे। इसी बीच पता चला कटा हाथ वकीलगंज चौराहे पर हादसे में मरे युवक की है, जो हादसे के बाद वाहन में फंस कर बारह किमी दूर चला आया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात वाहन का पता लगा रही है।

सामान्य प्रश्न

हादसे में मरे युवक का नाम क्या था?
हादसे में मरे युवक का नाम विष्णु शर्मा था।
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