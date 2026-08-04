Deoria News: बाबा धाम से लौट रहे देवरिया के श्रद्धालु की दुमका में सड़क हादसे में मौत
Deoria News: देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। देवघर में मां बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ के दर्शन कर
Deoria News: देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। देवघर में मां बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में देवरिया के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।
हादसे का विवरण
लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव निवासी विजय प्रताप सिंह उर्फ़ बोस सिंह (50), पुत्र स्व. शिवनाथ सिंह की झारखंड के दुमका में डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विजय प्रताप सिंह अपने गांव चुरिया से परिजनों और श्रद्धालुओं के साथ पिकअप और बोलेरो गाड़ी से बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे।बासुकीनाथ से वापस लौटने के दौरान दुमका में सभी लोग रात में भोजन करने के लिए रुके थे। इसी बीच विजय प्रताप सिंह सड़क पार करके शौच के लिए जा रहे थे तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
परिवार और प्रतिक्रिया
मृतक अपने पीछे दो बेटे कृष्ण प्रताप सिंह व पंडित सिंह और दो बेटियां प्रिया सिंह व श्रेया सिंह को छोड़ गए हैं। इस असमय हादसे की खबर जैसे ही चुरिया गांव पहुंची पूरे इलाके में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
सामान्य प्रश्न
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