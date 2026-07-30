Deoria News: सड़क हादसे में ब्रान कारोबारी की मौत, साथी गंभीर

Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। बैतालपुर आयल डिपो के समीप गुरुवार दोपहर में हुए सड़क हादसे

सड़क हादसे में ब्रान कारोबारी की मौत, साथी गंभीर

Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। बैतालपुर आयल डिपो के समीप गुरुवार दोपहर में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार ब्रान कारोबारी की मौत हो गई, साथ गंभीर रुप से घायल हो गया। बाइक सवार देवरिया जाने के लिए निकले थे। डिपो के समीप तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दिया। पुलिस ने कारोबारी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल साथी को मेडिकल कालेज देवरिया में भर्ती कराया गया है।

घटना का विवरण गौरीबाजार के पोखरभिंडा निवासी योगेश साहनी (36) पुत्र अशोक साहनी कस्बा के रामपुर चौराहे पर ब्रान का कारोबार करते थे। गुरुवार को गांव के साथी धनंजय शर्मा के साथ बाइक से देवरिया जाने के लिए निकले थे। गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर बैतालपुर डिपो के शिवमंदिर के समीप पहुंचे थे, तभी तेज रफ्तार में पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दिया।

हादसे की गंभीरता इस हादसे में बाइक सवार ब्रान कारोबारी योगेश साहनी की मौके पर ही मौत हो गई, बाइक चला रहा साथी धनंजय शर्मा (38) पुत्र चंद्रदेव शर्मा घायल हो गए। पुलिस ने योगेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल साथी धनंजय को मेडिकल कालेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। चालक कार को मौके पर छोड़ भाग निकला।

परिवार में मचा कोहराम योगेश तीन भाईयों में अभिषेक व शुभम से बड़े थे। उनकी एक ढाई साल की पुत्री अनाया है। परिवार के आर्थिक बदहाली को पटरी पर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। इसीबीच हादसे के शिकार हो गए। पति के मौत पर पत्नी प्रीती, मां लीलावती व परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल था।