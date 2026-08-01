Deoria News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

Deoria News: भाटपाररानी के बहियारी बघेल गांव में एक युवक का शव कमरे में पंखे की कुंडी से लटका मिला। युवक आदित्य पांडेय था, जिसका छोटा भाई घटना के समय घर पर मौजूद था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां और छोटे भाई का रो-रोकर बुरा हाल है।

Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बहियारी बघेल गांव में शुक्रवार को एक युवक का शव कमरे में पंखे की कुंडी से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवक की पहचान गांव निवासी आदित्य पांडेय (28) पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र पांडेय का शव शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। आदित्य और उसका छोटा भाई छोटू पांडेय देवरिया में एक कूरियर कंपनी में काम करते हैं। गुरुवार को आदित्य देवरिया से अपने गांव आया था। उस समय घर पर उसका छोटा भाई मौजूद था, जबकि उसकी मां रमावती देवी देवरिया में थीं।

घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह काफी देर तक आदित्य कमरे से बाहर नहीं निकला। इस पर छोटे भाई को अनहोनी की आशंका हुई। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां आदित्य का शव पंखे की कुंडी से लटका मिला।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मां रमावती देवी और छोटे भाई का रो-रोकर बुरा हाल है। आदित्य दो भाइयों में बड़ा था। उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। कुछ समय पहले ही उसके पिता का निधन हुआ था। थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।