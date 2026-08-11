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Deoria News: पंखे की कुंडी से लटकते मिला इंटर की छात्रा का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: भाटपाररानी के चनुकी गांव में 17 वर्षीय छात्रा नंदिनी का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस फोरेंसिक टीम को घटना की जांच के लिए बुला रही है।

Deoria News: पंखे की कुंडी से लटकते मिला इंटर की छात्रा का शव

Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के चनुकी गांव के बाईपार टोला में सोमवार को 17 वर्षीय इंटर की छात्रा का शव कमरे में पंखे की कुंडी से लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की छानबीन के लिए जिले से फोरेंसिक टीम भी बुलाई है。

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छात्रा की पहचान

चनुकी गांव के बाईपार टोला निवासी सत्येंद्र यादव की पुत्री नंदिनी (17) पास के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। परिजनों के अनुसार सोमवार दोपहर वह मकान की पहली मंजिल स्थित हाल में गई थी। काफी देर तक नीचे नहीं आने पर परिवार के एक सदस्य ने जंगले से अंदर देखा तो नंदिनी पंखे की कुंडी से लटकी हुई थी। परिजनों ने उसे नीचे उतारकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच की। छात्रा के पास से एक टैबलेट भी मिला है, जिससे वह ऑनलाइन कक्षा करती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई

थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने बताया कि शव को विधिक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

सामान्य प्रश्न

छात्रा की पहचान क्या है?
छात्रा का नाम नंदिनी है, जो 17 वर्ष की है और पास के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी।
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