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Deoria News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के पिपरा दक्षिण पट्टी गांव में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जयप्रकाश सिंह कुशवाहा (40) अपने घर पर मकान निर्माण के दौरान करंट के संपर्क में आए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मातम
करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मातम

Deoria News: भाटपाररानी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के पिपरा दक्षिण पट्टी गांव में रविवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। गांव निवासी जयप्रकाश सिंह कुशवाहा (40) पुत्र सर्वजीत सिंह के घर पर मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बिजली का तार हटाते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गए। परिजन उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। सूचना पर पहुंची खामपार पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक जयप्रकाश सिंह कुशवाहा खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके निधन से पत्नी गीता देवी, पुत्र पंकज (17), पुत्र अवनीश (9) तथा पुत्री प्रीति (14) सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है।

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