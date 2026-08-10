Deoria News: फूल तोड़ने गई महिला की करंट लगने से मौत

Deoria News: नगर पंचायत लार के घारी वार्ड में रविवार को करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीया निर्मला देवी की मौत हो गई। वह रोज की तरह फूल तोड़ने गई थीं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है।

Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत लार के घारी वार्ड में रविवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना महिला के फूल तोड़ते जाते समय हुआ। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया।

घटना का विवरण रविवार की सुबह भरत ठाकुर की पत्नी निर्मला देवी (50) रोज की तरह घर से लगभग सौ मीटर की दूरी पर फूल तोड़ने गई थी। उसी दौरान एलटी लाइन से लटक रहे लोहे की पतली तार की चपेट में आ गई। जिससे वह वही पर गिर गई। देर तक इसी अवस्था में गिरे होने कारण इनकी मौके पर ही मौत हो गई। बहुत देर बाद जब महिला घर लौट कर नहीं आई तो इनकी तलाश होने लगी। मौके से महिला को उठाकर आनन-फानन में सीएचसी लार लेकर पहुंचे। जहाँ डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। निर्मला देवी के चार बेटे और एक बेटी हैं। तीन बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है।

परिवार की जानकारी सबसे छोटे बेटे जगजीत की शादी होनी है। इनका बड़ा बेटा सन्तोष इजराइल में रहते हैं। दूसरा बेटा मनोज लार में ही सैलून चलाते है। तीसरा बेटा रमेश पुलिस विभाग में है। छोटा बेटा जगजीत भी लार में सैलून चलाते हैं। इनकी बेटी का नाम रानी है। उधर घटना की जानकारी होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। खबर लिखे जाने तक पंचनामा करके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। उक्त संबंध में चौकी प्रभारी कस्बा लार कमलेश कुमार यादव ने बताया कि इस घटना की जानकारी मुझे नहीं है।