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Deoria News: चाकू से घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में एक किशोर की चाकू लगने से गंभीर स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और 18 यूनिट खून वसूलने के आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रण में किया। किशोर के परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी जान गई।

चाकू से घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल पर हंगामा
चाकू से घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल पर हंगामा

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। चाकू लगने से घायल किशोर की बुधवार को शहर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने, मनमाना पैसा वसूलने और 18 यूनिट खून लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही भाटपार सीओ, भटनी एसओ और सदर कोतवाल दर्जनों पुलिस कर्मियों के साथ अस्पताल पर पहुंच गए। कुछ ही देर में मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ लग गई। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम लेकर जाने से रोक दिया। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने समझा- बूझाकर भीड़ को शांत कराया। भटनी थाना क्षेत्र के दक्षिणी रेलवे कॉलोनी निवासी सागर उर्फ भूवर (16) पुत्र रंजीत बांसफोर निवासी दक्षिणी रेलवे कॉलोनी के परिजनों के अनुसार मंगलवार रात करीब नौ बजे गांव में हुए विवाद के दौरान सागर पर चाकू से एक युवक ने हमला कर दिया।

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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घायल किशोर का इलाज

घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर भेजने की सलाह दी गई। परिजनों का आरोप है कि उसी दौरान एक निजी एंबुलेंस चालक उन्हें समझाकर शहर के सलेमपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर ले गया, जहां किशोर को भर्ती कर लिया गया। परिजनों के मुताबिक रातभर में करीब 18 यूनिट रक्त की व्यवस्था की गई और चिकित्सकों ने चार से पांच घंटे तक ऑपरेशन किया.

परिजनों का हंगामा

लेकिन बुधवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण किशोर की मौत हुई। इसकी जानकारी होते ही किशोर के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। उनका आरोप था कि रात भर में 18 यूनिट ब्लड लेने के बाद भी किशोर की मौत हो गई। हंगामा की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार, सदर कोतवाल राकेश राय, भटनी थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंच गये। पुलिस अस्पताल प्रशासन परिजनों को समझने में लग रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशोर की मौत के कारण क्या थे?
परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण किशोर की मौत हुई।
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