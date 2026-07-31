Deoria News: धान कुटाई मशीन की चपेट में आई घायल महिला की मौत
Deoria News: सुरौली, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के छितरूआ गांव में धान कुटवाते समय ट्रैक्टर से संचालित धान कुट्टी मशीन की चपेट में आई महिला की गोरखपुर
Deoria News: सुरौली, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के छितरूआ गांव में धान कुटवाते समय ट्रैक्टर से संचालित धान कुट्टी मशीन की चपेट में आई महिला की गोरखपुर में इलाज के दौरान बुधवार की रात मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है ।छितरूआ गांव निवासी चंद्रावती (60) पत्नी लल्लन यादव बुधवार को दरवाजे पर ट्रैक्टर से संचालित धान कुट्टी मशीन से धान कुटवा रही थीं। इसी दौरान उनका बाल मशीन के पट्टे में फंस गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मशीन बंद कर किसी तरह उन्हें बाहर निकाला।
घटना के बाद परिजन चंद्रावती को देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान बुधवार की देर रात मौत हो गई। यह खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। मृतक चंद्रावती देवी के तीन पुत्र त्रिलोकी, भोला और गिरी हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।