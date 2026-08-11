Deoria News: स्कूल बस ई-रिक्शा से टकराई, ई-रिक्शा चालक की मौत, 4 छात्र और 9 शिक्षक घायल
Deoria News: देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस ई-रिक्शा से टकरा गई। इस हादसे में ई-रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई और नौ शिक्षक व चार छात्र घायल हुए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। ई-रिक्शा चालक परिवार का इकलौता कमाने वाला था।
Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस ई-रिक्शा से जा टकराई। इस हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई जबकि बस में सवार नौ शिक्षक व टेंपो में सवार इसी स्कूल के चार छात्र घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और घायलों को सीएचसी भेजा। गौरीबाजार-हाटा मार्ग पर मंगलवार सुबह 8.30 के करीब रामपुर गांव के देवरिया से शिक्षक स्टाफ को लेकर आ रही एसबीटी विद्यालय की बस पंचर हो जाने से अनियंत्रित हो गई और आगे जा रही ई-रिक्शा से टकरा गई। बस टकराने के बाद सड़क किनारे चली गई।
इस हादसे में ई-रिक्शा चालक थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी अकबर अली (35) पुत्र मुकादीर अली की मौके पर ही मौत हो गई। ई-रिक्शा में सवार एसबीटी स्कूल के चार छात्र और स्कूली बस में सवार 8 महिला व 1 पुरुष शिक्षक घायल हो गए। टक्कर देख आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी गौरीबाजार भेजा。
ई-रिक्शा चालक की मौत से मचा कोहराम
ई-रिक्शा चालक अकबर सवारियों को ढोने के साथ कुछ स्कूली बच्चों को रोज स्कूल छोड़ते थे। तीन भाईयों में बड़े थे। परिवार के इकलौते कमाउ सदस्य थे। उनके दो पुत्र व एक पुत्री हैं। इनके मौत पर पत्नी जयरुन व परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल था।
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