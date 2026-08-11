Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: स्कूल बस ई-रिक्शा से टकराई, ई-रिक्शा चालक की मौत, 4 छात्र और 9 शिक्षक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस ई-रिक्शा से टकरा गई। इस हादसे में ई-रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई और नौ शिक्षक व चार छात्र घायल हुए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। ई-रिक्शा चालक परिवार का इकलौता कमाने वाला था।

स्कूल बस ई-रिक्शा से टकराई, ई-रिक्शा चालक की मौत, 4 छात्र और 9 शिक्षक घायल
स्कूल बस ई-रिक्शा से टकराई, ई-रिक्शा चालक की मौत, 4 छात्र और 9 शिक्षक घायल

Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस ई-रिक्शा से जा टकराई। इस हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई जबकि बस में सवार नौ शिक्षक व टेंपो में सवार इसी स्कूल के चार छात्र घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और घायलों को सीएचसी भेजा। गौरीबाजार-हाटा मार्ग पर मंगलवार सुबह 8.30 के करीब रामपुर गांव के देवरिया से शिक्षक स्टाफ को लेकर आ रही एसबीटी विद्यालय की बस पंचर हो जाने से अनियंत्रित हो गई और आगे जा रही ई-रिक्शा से टकरा गई। बस टकराने के बाद सड़क किनारे चली गई।

इस हादसे में ई-रिक्शा चालक थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी अकबर अली (35) पुत्र मुकादीर अली की मौके पर ही मौत हो गई। ई-रिक्शा में सवार एसबीटी स्कूल के चार छात्र और स्कूली बस में सवार 8 महिला व 1 पुरुष शिक्षक घायल हो गए। टक्कर देख आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी गौरीबाजार भेजा。

ई-रिक्शा चालक की मौत से मचा कोहराम

ई-रिक्शा चालक अकबर सवारियों को ढोने के साथ कुछ स्कूली बच्चों को रोज स्कूल छोड़ते थे। तीन भाईयों में बड़े थे। परिवार के इकलौते कमाउ सदस्य थे। उनके दो पुत्र व एक पुत्री हैं। इनके मौत पर पत्नी जयरुन व परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हादसे में कितने शिक्षक घायल हुए?
इस हादसे में नौ शिक्षक घायल हुए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।