Deoria News: छत से गिरकर युवक की मौत
Deoria News: देवरिया: भटनी थाना क्षेत्र के पयासी नोनिया टोला में छत से गिरकर एक युवक की शनिवार की रात मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस न
Deoria News: देवरिया। भटनी थाना क्षेत्र के पयासी नोनिया टोला में छत से गिरकर एक युवक की शनिवार की रात मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।गांव के रहने वाले गुलाब चौहान (40) रात को गर्मी के चलते छत पर सोए थे। छत पर रेलिंग नहीं लगी है। रात को लगभग 11 बजे वह पेशाब करने के लिए छत से उठे, अचानक वह छत से गिर गए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के सहयोग से उन्हें उपचार के लिए सीएचसी सलेमपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। साथ ही पुलिस को जानकारी दी। सुबह पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
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