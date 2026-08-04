Deoria News: चेकिंग के दौरान 95 वाहनों का चालान, छह सीज
Deoria News: देवरिया में यातायात पुलिस ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। अभियान के दौरान 95 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान हुआ और छह वाहनों को सीज किया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड, कचहरी चौराहा और अन्य स्थानों पर चेकिंग की गई।
Deoria News: देवरिया। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर चेकिंग किया। इसमें नियमों का पालन न करने वाले 95 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान किया गया। साथ ही छह वाहन सीज किए गए।यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर बस स्टैंड, कचहरी चौराहा एवं कसया ओवरब्रिज पर सड़क पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वाले बस,आटो एवं ई रिक्शा वाहनों एवं भटवलिया चौराहे पर बिना हेलमेट एवं तीन सवारी बाइक से चलने वालों तथा बिना ड्राईविंग लाइसेंस एवं फिटनेस के चलने वाले आटो एवं ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।