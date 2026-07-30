Deoria News: जाम से राहत को ओवरब्रिज के पास हुई बैरिकेडिंग
Deoria News: सलेमपुर में लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए पुलिस ने ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर पर बैरिकेडिंग की है। इस कदम से बड़े वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे यातायात दबाव कम होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि नियमों का पालन किया गया तो जाम की समस्या में कमी आ सकती है।
Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर में लगातार लग रहे जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने सलेमपुर ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर पर मंगलवार की रात बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है।इस व्यवस्था के तहत बड़े वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि कस्बे के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो और लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया गया तो उपनगर में रोज लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने की अपील की है।
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