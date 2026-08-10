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Deoria News: कृषि मंत्री के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: त्रिकोण यात्रा प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा बंजरिया मोड़ से शुरू होकर बालपुर चौराहे पर समाप्त हुई। मंत्री जी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और तिरंगा अपने घरों पर लगाने का आह्वान किया। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए।

Deoria News: कृषि मंत्री के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा

Deoria News: तरकुलवा, हिन्दुस्तान संवाद। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में रविवार को तरकुलवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा बंजरिया मोड़ से शुरू होकर बालपुर चौराहे पर पहुंची, जहां समापन हुआ। इससे पहले कृषि मंत्री ने बसंतपुर धूसी स्थित शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

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श्रद्धांजलि और तिरंगा

उन्होंने कहा कि देश के बलिदानियों पर हमें गर्व है। उनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज देश में तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीरों के प्रति सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को संकल्प लेने और अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया।

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कार्यकर्ताओं की भागीदारी

बंजरिया मोड़ से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दुष्यंत राव और संचालन रणधीर सिंह गोलू ने किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सुब्रत शाही, नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा, मनोज भारती, जीवनपति त्रिपाठी, राजेश सिंह सेंगर, मार्कंडेय तिवारी, संजय राव, संजय सिंह, सुजीत प्रताप सिंह, विनय राव, ओंकार राव, रणजीत सिंह और राधेश्याम गुप्ता, सत्यम अंकित राव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किसने किया?
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया।
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