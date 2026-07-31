Deoria News: दरवाजे पर सो रही बुजुर्ग महिलाओं के कान की बाली और मंगलसूत्र छीना

Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। उचक्कों ने दरवाजे पर सो रही दो महिलाओं के कान की बाली और मंगलसूत्र नोच लिया। इससे दोनों महिलाएं लहू लुहान हो गईं। परिजनों ने उनका इलाज करा थाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है। पुलिस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। उचक्कों ने दरवाजे पर सो रही दो महिलाओं के कान की बाली और मंगलसूत्र नोच लिया। इससे दोनों महिलाएं लहू लुहन हो गईं। परिजनों ने उनका इलाज करा थाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है। पुलिस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

घटना का विवरण रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के पिपरा मदन गोपाल गांव के महुआबारी टोला पर सिंहासन सिंह अपनी पत्नी के साथ घर पर रहते हैं। बुधवार की रात को भोजन करने के बाद दंपति बरामदे का चैनल बंद कर सो रहे थे। बारह बजे के करीब सिंहासन सिंह चैनल खोलकर बाहर लघुशंका करने निकले। इसी बीच चोर, अंदर बरामदे में सो रही पत्नी परमजोता देवी (73) के पास पहुंचा। इनकी कान से सोने का बाला और गले से मंगलसूत्र नोच लिया। दंपति के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। परमजोता देवी के कानों से खून बहने लगा।

दूसरी पीड़िता की स्थिति उधर, गांव के ही महुअईया टोला की रहने वाली बीमार, चलने में असमर्थ पानकुंवरी देवी (95), अपने घर के बरामदे में सो रही थीं। साढ़े ग्यारह बजे के करीब चोर यहां भी पहुंचा। कान में पहनी सोने की बाली नोच कर भाग निकला। पीड़िता के शोर मचाने पर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सिंहासन सिंह और पानकुंवरी देवी के बेटे रामनगीना ने पुलिस को अलग - अलग शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में गांव के ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक ही रात हुए दोनों बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस घटना से गांव के लोग सहम उठे हैं। पीड़ित परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई महिलाओं से हुई चोरी की जानकारी मिली है। दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। मामले में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा।

-- अश्वनी प्रधान एसओ, रामपुर कारखाना।