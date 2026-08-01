Deoria News: घटना के बाद से लबकनी गांव में तनाव, मुस्तैद हैं पुलिस के जवान

Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। डा.भीम राव आंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने के बाद तनाव को देखते हुए लबकनी गांव में पुलिस तैनात है। गांव के गेट से लेकर घटना स्थल तक पुलिस नजर गड़ाए हुए है। उधर शुक्रवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। वहीं बवाल के बाद पुलिसवालों की कार्रवाई से ग्रामीण दहशत में हैं। बवाल के बाद गांव में पुलिस के लगातार दौड़ने से ग्रामीण दहशत में है। ग्रमीणों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके निर्दोष बच्चे न इस जद आ जाए। सड़क से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी देख कर ग्रामीण बाहर निकलने की हिम्मत नही जुटा पा रहे है। पुलिस ग्रामीणों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। बताते चले डा. आंबेडकर की मूर्ति हटाने का विरोध महिलाओं ने आगे बढ़ कर किया था। प्रशासन दूरदर्शिता से काम लिया होता तो बवाल की नौबत नही आती। स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारी व पुलिस समय रहते पूरे प्रकरण से जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते तो ग्रामीणों को अवैध रुप से मूर्ति स्थापित करने से रोका जा सकता था। गांव में तनाव को देखते हुए बाहरी लोगों का आवागमन कम हो गया है। पुलिस गेट से प्रवेश कर गांव में जाने वाले प्रत्येक लोगों पर नजर रखी हुई है। गांव के माहौल से संबधित पल पल की सूचना उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरे पर मूर्ति हटाने का गम और कुछ ग्रामीणों पर हुई कार्रवाई से आक्रोशित हैं.