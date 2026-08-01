Deoria News: घटना के बाद से लबकनी गांव में तनाव, मुस्तैद हैं पुलिस के जवान
Deoria News: गौरीबाजार में डा.भीम राव आंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस गांव में तैनात है और ग्रामीण दहशत में हैं। बवाल के बाद ग्रामीण पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि कुछ ग्रामीणों ने मूर्ति फिर से स्थापित करने की उम्मीद जताई है।
Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। डा.भीम राव आंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने के बाद तनाव को देखते हुए लबकनी गांव में पुलिस तैनात है। गांव के गेट से लेकर घटना स्थल तक पुलिस नजर गड़ाए हुए है। उधर शुक्रवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। वहीं बवाल के बाद पुलिसवालों की कार्रवाई से ग्रामीण दहशत में हैं। बवाल के बाद गांव में पुलिस के लगातार दौड़ने से ग्रामीण दहशत में है। ग्रमीणों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके निर्दोष बच्चे न इस जद आ जाए। सड़क से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी देख कर ग्रामीण बाहर निकलने की हिम्मत नही जुटा पा रहे है। पुलिस ग्रामीणों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। बताते चले डा. आंबेडकर की मूर्ति हटाने का विरोध महिलाओं ने आगे बढ़ कर किया था। प्रशासन दूरदर्शिता से काम लिया होता तो बवाल की नौबत नही आती। स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारी व पुलिस समय रहते पूरे प्रकरण से जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते तो ग्रामीणों को अवैध रुप से मूर्ति स्थापित करने से रोका जा सकता था। गांव में तनाव को देखते हुए बाहरी लोगों का आवागमन कम हो गया है। पुलिस गेट से प्रवेश कर गांव में जाने वाले प्रत्येक लोगों पर नजर रखी हुई है। गांव के माहौल से संबधित पल पल की सूचना उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरे पर मूर्ति हटाने का गम और कुछ ग्रामीणों पर हुई कार्रवाई से आक्रोशित हैं.
बवाल के बाद पश्चाताप कर रहे ग्रामीण
ग्रामीण बवाल के बाद पश्चात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति शांति से स्थापित हो जाएगी। उन्हें बवाल होने की तनिक भी आशंका नही थी। मंगलवार को स्थापित मूर्ति को गुरुवार को प्रशासन ने पुलिस बल का प्रयोग कर हटवा दिया। इससे आक्रोशित कुछ ग्रामीणों ने बावल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हर तरफ सन्नाटा है। किसी तरह का तनाव न हो पुलिस नजर गढ़ाए बैठी है। मूर्ति के साथ पुलिस ने ईंट के बने चबूतरे को भी पूरी तरह हटा दिया है। इतना ही नही इस बवाल में आंगनबाड़ी का निर्माणाधीन शौचालय भी धवस्त हो गया है। गुरुवार को गांव में पहुंचे भीम आर्मी के सदस्य ग्रामीणों से घटना की जानकारी लिया.
डा. आंबेडकर की मूर्ति हटने पर फफक पड़ा दिव्यांग
घटना के बारे में पूछने पर मोची का काम करने वाले गांव के रामप्रवेश फफक कर रो पड़े। डा. आंबेडकर की मूर्ति हटाने पर दुखी थे। बस यही रटे जा रहे थे बाबा साहेब की मूर्ति कब लगेगी। वहीं चेहरे पर खामोशी लिए बैठे ग्रामीणों को इस तरह की घटना को लेकर अफसोस था। उनका कहना था बाबा साहेब की मूर्ति बैठाने की योजना पर ग्रहण लग गया। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि अब प्रशासन ही किसी तरह का रास्ता निकालेगा, जिससे मूर्ति को स्थापित किया जा सके.
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