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Deoria News: छात्रा को बचाने में पलटा टेंपो, आधा दर्जन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रामपुर खास से महुआपाटन बाजार जा रहा एक टेंपो सोमवार को एक छात्रा को बचाने के प्रयास में पलट गया। इस حادثे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।

Deoria News: छात्रा को बचाने में पलटा टेंपो, आधा दर्जन घायल

Deoria News: तरकुलवा, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर खास से सवारी लेकर महुआपाटन बाजार जा रहा टेंपो सोमवार को एक इंटर कॉलेज के सामने एक छात्रा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में टेंपो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।दोपहर करीब दो बजे रामपुर खास से सवारी लेकर टेंपो महुआपाटन बाजार की ओर जा रहा था। अभी वह एक इंटर कॉलेज के सामने पहुंचा था कि अचानक एक छात्रा सड़क पर आ गई। उसे बचाने के चक्कर में चालक ने टेंपो को मोड़ दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।

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हादसे में नरहरपट्टी गांव निवासी भारत गुप्ता (56) समेत आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई। आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया।थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर घायल को इलाज के लिए देवरिया भेजा गया है।

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