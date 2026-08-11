Deoria News: स्कूल जा रही किशोरी को ले गया कुशीनगर, होटल में दुष्कर्म का आरोप

Deoria News: स्कूल जा रही किशोरी को एक युवक प्रलोभन देकर कुशीनगर ले गया और होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर मिलने के 2 दिन बाद भी छानबीन जारी रखी है। किशोरी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर वीडियो भेजकर न्याय की मांग की है।

Deoria News: देसही देवरिया/रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। स्कूल जा रही किशोरी को प्रलोभन देकर एक युवक कुशीनगर ले गया। समान खरीदने के बहाने होटल में ले गया और किशोरी से दुष्कर्म किया। पुलिस तहरीर मिलने के 2 दिन बाद भी मामले की छानबीन में जुटी है। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर किशोरी ने आपबीती का वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजा है।

मामले की जानकारी महुआडीह थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर दिया है। पुलिस को दिए तहरीर में महिला का कहना है कि 8 अगस्त की सुबह करीब आठ बजे उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए भटनी दादन चौराहे पर पहुंची थी। पड़ोस का रहने वाला युवक उसकी बेटी की साइकिल एक दुकान पर रखवाकर उसे दोपहिया वाहन से कुशीनगर के आगे एक होटल में ले गया।

घटना का विवरण वहां रुपये-पैसे और श्रृंगार का सामान देने का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि युवक ने किशोरी को 1200 रुपये नकद दिए और बाद में उसकी सहेली के घर छोड़कर चला गया। जाते समय उसने घटना की जानकारी घरवालों को देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस की प्रतिक्रिया महिला ने तहरीर में बेटी की उम्र संबंधी दस्तावेज का हवाला देते हुए उसे नाबालिग बताया है। उसने पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में महुआडीह के थानेदार अमित कुमार राय ने कहाकि तहरीर के आधार पर मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। छानबीन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।