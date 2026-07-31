Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: शिक्षिका की स्कूटी में बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: रुद्रपुर में एक शिक्षिका, सरिता देवी, की स्कूटी को बाइक ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरिता हरैया गांव में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह हुई, जब वह विद्यालय जा रही थीं।

Deoria News: शिक्षिका की स्कूटी में बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर

Deoria News: रामलक्षन, हिन्दुस्तान संवाद। एक शिक्षिका की स्कूटी में बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया। शिक्षिका को गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।रुद्रपुर कोतवाली के रामलक्षन चौकी क्षेत्र के बेलकुण्डा गांव की रहने वाली सरिता देवी पत्नी उमेश यादव गोरखपुर जनपद के हरैया गांव में शिक्षामित्र के पद पर तैनात हैं। गुरुवार की सुबह वह अपनी स्कूटी से नित्य की भांति विद्यालय जा रही थीं। इसी बीच गौरीबाजार मार्ग पर जोगम चौराहा के पास एक बाइक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दिया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच से सरिता को लेकर गौरीबाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने स्थिति को देख देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।