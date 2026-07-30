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Deoria News: बीएसए ने सलेमपुर के बीईओ व कार्यालय सहायक का रोका वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों को ससमय निस्तारित नहीं करने व कोरम पूर्ति को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने कड़ी नाराजगी

Deoria News: बीएसए ने सलेमपुर के बीईओ व कार्यालय सहायक का रोका वेतन

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों को ससमय निस्तारित नहीं करने व कोरम पूर्ति को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर राम प्यारे राम व कार्यालय सहायक आशुतोष कुमार का अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से वेतन बाधित करते हुए साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उधर जिलाधिकारी ने भी मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर द्वारा विभागीय आईजीआरएस प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारित किये जाने हेतु लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देश के बावजूद भी सम्बन्धित शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लेते हुए आईजीआरएस प्रकरणों को अपने पोर्टल पर केवल नियत की अन्तिम तिथि को कोरम पूर्ण करते हुए निस्तारित कर दिया जाता है।

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जो लापरवाही का द्योतक है। उक्त कृत्य के कारण विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी है। बीएसए डॉ. मौर्य ने बीईओ व कार्यालय सहायक का वेतन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बाधित करते हुए निर्देश दिया है कि, क्यों न मामलों के निस्तारण में लापवाही बरतने पर अन्य विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने खण्ड शिक्षा अधिकारी से सुस्पष्ट स्पष्टीकरण सुसंगत साक्ष्यों सहित कार्यालय में समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बीईओ व कार्यालय सहायक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण नहीं होने की दशा में विभागीय नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

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