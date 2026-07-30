Deoria News: बीएसए ने सलेमपुर के बीईओ व कार्यालय सहायक का रोका वेतन

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों को ससमय निस्तारित नहीं करने व कोरम पूर्ति को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर राम प्यारे राम व कार्यालय सहायक आशुतोष कुमार का अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से वेतन बाधित करते हुए साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उधर जिलाधिकारी ने भी मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर द्वारा विभागीय आईजीआरएस प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारित किये जाने हेतु लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देश के बावजूद भी सम्बन्धित शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लेते हुए आईजीआरएस प्रकरणों को अपने पोर्टल पर केवल नियत की अन्तिम तिथि को कोरम पूर्ण करते हुए निस्तारित कर दिया जाता है।