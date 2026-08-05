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Deoria News: देवरिया के मुमताज ने मऊ के मनोहर को दी पटखनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बंजरिया बाजार के रामपुर महुआबारी में जलालुद्दीन खान और एनुद्दीन खान की स्मृति में राज्य स्तरीय विराट दंगल का आयोजन हुआ। विभिन्न जिलों के पहलवानों ने बेहतरीन मुकाबले किए, जिसमें मुमताज पहलवान ने मनोहर पहलवान को पराजित किया। आयोजन से ग्रामीण खेलों को बढ़ावा मिलता है और युवा पीढ़ी को भारतीय खेल परंपरा से जोड़ा जाता है।

Deoria News: देवरिया के मुमताज ने मऊ के मनोहर को दी पटखनी

Deoria News: बंजरिया बाजार/बघौचघाट, हिन्दुस्तान संवाद। पथरदेवा ब्लाक के ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी में मंगलवार को मरहूम जलालुद्दीन खान व एनुद्दीन खान की स्मृति में राज्य स्तरीय विराट दंगल का आयोजन हुआ। दंगल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया और मऊ समेत विभिन्न जिलों से पहुंचे पहलवानों ने अपने दांव-पेंच का शानदार प्रदर्शन किया कर प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की कोशिश की। देवरिया के मुमताज पहलवान ने मऊ के मनोहर पहलवान को कड़ी मशक्कत के बाद पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। दोनों पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला लंबे समय तक चला, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में जमे रहे।

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जीत के बाद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मुमताज पहलवान का उत्साहवर्धन किया। दूसरे मुकाबले में हरफोड़ा के आरिफ पहलवान ने फाजिलनगर के छोटू पहलवान को शानदार दांव लगाकर शिकस्त दी। पहलवानों के बेहतरीन प्रदर्शन ने पूरे दंगल को रोमांचक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी अकरम शेख ने पहलवानों से हाथ मिलाकर किया। आयोजन समिति के सोनू खान ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलता है और युवा पीढ़ी कुश्ती जैसी भारतीय खेल परंपरा से जुड़ती है। इस अवसर पर सद्दाम हुसैन, फतेह मोहम्मद, हकीमुद्दीन, हलीम शेख, इमरान खान, फैसल सिद्दीकी, मुन्ना खान, अरमान खान व रहमतुल्लाह उपस्थित रहे।

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