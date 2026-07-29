Deoria News: देवरिया में बेटे ने ईंट से सिर कूंचकर मां को मार डाला
Deoria News: सलेमपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के सलेमपुर उपनगर के लोहियानगर वार्ड संख्या-11 में
Deoria News: सलेमपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के सलेमपुर उपनगर के लोहियानगर वार्ड संख्या-11 में बुधवार की रात एक युवक ने अपनी मां की ईंट से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बेटे ने खुद कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी।
घटना का विवरण
मिली जानकारी के अनुसार लोहियानगर वार्ड संख्या-11 निवासी संकेशी देवी (45) पत्नी जयराम चौहान का अपने तीसरे नंबर के बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान बेटे ने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर के पास ईंट से मां संकेशी देवी के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे संकेशी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कोतवाल विनोद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस की जांच
एक महिला की उसके बेटे ने ईंट से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर
सामान्य प्रश्न
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