Deoria News: सरयू नदी की रफ्तार थमी, कटान तेज होने से तटवर्ती गावों में दहशत

Deoria News: बरहज में सरयू नदी की रफ्तार थमने के बाद भी कटान जारी है। कई गांवों में ग्रामीणों को किसानों की भूमि से नुकसान हो रहा है। भदिला प्रथम टापू बन गया है, जहां लोग नाव से सफर कर रहे हैं। नदी के दबाव के कारण डौला तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। हालात नियंत्रण में हैं।

Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। चार दिन तक उफ़ान पर रहने के बाद रविवार को सरयू की रफ्तार थम गई। रफ्तार थमने के बाद भी कटान में कोई कमी नहीं आई है। दियारा क्षेत्र के कई गावों में नदी भीषण कटान कर रही है। कटान से किसान तबाह हो रहे है। राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम टापू बन गया है। पानी से घिरे ग्रामीणों को गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा है। डौला तटबंध पर भी दबाव बना हुआ है।

जलस्तर की स्थिरता थाना घाट पर बने मापक पर रविवार को सरयू खतरे के निशान से 66.50 से 40 सेमी ऊपर 66.90 मीटर पर प्रवाहित हो रही थी। 24 घण्टे में सरयू के जलस्तर में स्थिर बना हुआ है। नदियों का तटवर्ती गावों पर नदी का दबाव बना हुआ है। दियारा क्षेत्र के परसिया देवार, विशुनपुर देवार, धर्मपुर देवार आदि गांवों में नदी कृषि भूमि पर अनवारत कटान कर रही है। रोज थोक के भाव मिट्टी नदी में समाहित हो रही है। एक पखवारे में 50 एकड़ से अधिक भूमि नदी की लहरें निगल चुकी है। नदी का रुख देख किसानों के चेहरे स्याह पड़ गए है। नदी का पानी बरहज में घाट की सीढियों पर हिलोरे मार रहा है।

तटबंध पर दबाव कपरवार संगम तट पर राप्ती और सरयू नदी दौला तटबन्ध पर दबाव बना रही है। पश्चिमी छोर पर दबाव अधिक है। तटबन्ध की सुरक्षा के लिए लगाए गए पचास फीसद जियो बैग और मिट्टी पानी मे समाहित हो गए भदिला प्रथम पानी से गाँव घिर गया है। हालांकि रिहायशी मकानों तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एक मात्र सहारा है। छात्रों को हर रोज नाव से ही मुश्किल सफर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को नदी के रास्ते आने-जाने के लिए प्रशासन द्वारा रविवार को चार नावें उपलब्ध कराई गई है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण छोटी नाव डेंगी के सहारे उफनाई नदी पार कर रहे है। कपरवार पर भी नदी का दबाव बढ़ रहा है। अफसरों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ चौकियों को एलर्ट कर दिया गया है।

अधिकारियों का बयान नदियों का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। बाढ़ पर नजर रखी जा रही है। दियारा में कटान रोकने के लिए मऊ जनपद के अधिकारियों के सम्पर्क में प्रशासन है। बचाव कार्य किये जा रहे है। स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है।

-उपेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता बाढ़ खण्ड।