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Deoria News: कवियों ने रचना प्रस्तुत कर बटोरी वाहवाही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में द्वितीय रविवारीय कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवियों ने रचना प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी।

Deoria News: कवियों ने रचना प्रस्तुत कर बटोरी वाहवाही

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में द्वितीय रविवारीय कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवियों ने रचना प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि जयंती ओझा ने अपनी रचना मणिकर्णिका के बारे में बताया।

मुख्य अतिथि का स्वागत

कहा कि मणिकर्णिका मेरे लिए पुस्तक नहीं, संवादों का तीर्थ है। उन्होंने कहा कि किताबों का सफर शब्द से आगे जाता है, जिसमें हर पाठक एक अर्थ पाता है। उन्होंने पुस्तक से मिट्टी और मूर्ति शीर्षक कविता सुनाई। सर्वप्रथम गीतकार दयाशंकर कुशवाहा ने जान ली गर वेदना इंसान की, हो गई पूजा तेरे भगवान की गीत प्रस्तुत कर गोष्ठी को सार्थक दिशा दी।

सभी कवियों की रचनाएँ

भीम प्रजापति ने सावन झूम-झूम बरसे...गीत सुनाया। विनय कुमार पाठक ने गजल-दिल बड़ा हो तो चर छोटा नहीं होता... सुनाया। गजलकार फिगार देवरियावी ने गीत- रोम-रोम में भरा हुआ है मानवता और प्यार...सुनाकर गोष्ठी को ऊंचाई दी। कुशीनगर से आए सच्चिदानन्द पाण्डेय ने अपनी रचना- पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस में गण का ही खण्डन है... सुनाई। ताज मुहम्मद ने- मिलेगा कुछ न तुझे इस तरह सता के मुझे...गजल सुनाकर वाहवाही बटोरी। गीतकार रामेश्वर तिवारी राजन ने - देशवा ह सोने क चिरइया एकर सान बचइह हो...,कप्तानगंज से आए जगदीश खेतान ने रचना-काश मेरी भी साली होती... सुनाकर तालियां बटोरी। सुदीप मणि, राम मनोहर मिश्र मिहिर, सरोज कुमार पाण्डेय, इन्द्र कुमार दीक्षित, विनोद कुमार अग्रवाल, विनंदन सैनी, शफीकुर्रहमान, विनोद पाण्डेय, सौदागर सिंह, योगेन्द्र तिवारी योगी, कौशल किशोर मणि, डॉ. रीना मिश्रा, पार्वती देवी गौरा, लालता प्रसाद चौधरी, रामेश्वर तिवारी राजन, रमिता जायसवाल, डॉ. एसएन मणि, शिखा गौड़, रमेश मिश्र,आदि ने अपनी रचना पढ़ी। इससे पहले मुख्य अतिथि, सभा के अध्यक्ष डॉ. जयनाथ मणि त्रिपाठी, मंत्री डॉ. अनिल कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र कुमार दीक्षित, सरोज कुमार पाण्डेय ने धूप दीप जलाकर मां वीणापाणि की अभ्यर्थना की। क्षमा श्रीवास्तव ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि जयंती ओझा एवं जगदीश खेतान को उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया गया। संचालन रंजीता श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रगान के बाद गोष्ठी के समापन की घोषणा की गई।

उपस्थित कवि और गणमान्य व्यक्ति

इस दौरान नित्यानंद तिवारी, सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी, रवीन्द्र नाथ तिवारी, डॉ. मधुसूदन मिश्र, अवनीश त्रिपाठी, कौशल कुमार मिश्र, पूर्व सभासद सुबास राय, गिरिजेश मिश्र, राम प्रसाद तिवारी, पुण्य देव मणि त्रिपाठी, श्वेतांक मणि त्रिपाठी, जगदीश उपाध्याय, प्रेम जीवन पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कवि गोष्ठी का आयोजन किसके तत्वावधान में किया गया?
कवि गोष्ठी का आयोजन नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में किया गया।
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