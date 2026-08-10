Deoria News: कवियों ने रचना प्रस्तुत कर बटोरी वाहवाही

सभी कवियों की रचनाएँ

भीम प्रजापति ने सावन झूम-झूम बरसे...गीत सुनाया। विनय कुमार पाठक ने गजल-दिल बड़ा हो तो चर छोटा नहीं होता... सुनाया। गजलकार फिगार देवरियावी ने गीत- रोम-रोम में भरा हुआ है मानवता और प्यार...सुनाकर गोष्ठी को ऊंचाई दी। कुशीनगर से आए सच्चिदानन्द पाण्डेय ने अपनी रचना- पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस में गण का ही खण्डन है... सुनाई। ताज मुहम्मद ने- मिलेगा कुछ न तुझे इस तरह सता के मुझे...गजल सुनाकर वाहवाही बटोरी। गीतकार रामेश्वर तिवारी राजन ने - देशवा ह सोने क चिरइया एकर सान बचइह हो...,कप्तानगंज से आए जगदीश खेतान ने रचना-काश मेरी भी साली होती... सुनाकर तालियां बटोरी। सुदीप मणि, राम मनोहर मिश्र मिहिर, सरोज कुमार पाण्डेय, इन्द्र कुमार दीक्षित, विनोद कुमार अग्रवाल, विनंदन सैनी, शफीकुर्रहमान, विनोद पाण्डेय, सौदागर सिंह, योगेन्द्र तिवारी योगी, कौशल किशोर मणि, डॉ. रीना मिश्रा, पार्वती देवी गौरा, लालता प्रसाद चौधरी, रामेश्वर तिवारी राजन, रमिता जायसवाल, डॉ. एसएन मणि, शिखा गौड़, रमेश मिश्र,आदि ने अपनी रचना पढ़ी। इससे पहले मुख्य अतिथि, सभा के अध्यक्ष डॉ. जयनाथ मणि त्रिपाठी, मंत्री डॉ. अनिल कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र कुमार दीक्षित, सरोज कुमार पाण्डेय ने धूप दीप जलाकर मां वीणापाणि की अभ्यर्थना की। क्षमा श्रीवास्तव ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि जयंती ओझा एवं जगदीश खेतान को उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया गया। संचालन रंजीता श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रगान के बाद गोष्ठी के समापन की घोषणा की गई।