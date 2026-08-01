Deoria News: लापता व्यक्ति का शर्ट और गमछा संगम पर नदी के किनारे मिला
Deoria News: कपरवार थाना क्षेत्र के निवासी 58 वर्षीय सुदामा यादव तीन दिन से लापता हैं। उनका शर्ट और गमछा कपरवार संगम तट पर मिला है, जिससे नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। परिजनों ने बरहज पुलिस को सूचित किया था।
Deoria News: कपरवार, हिन्दुस्तान संवाद। बरहज थाना क्षेत्र के कपरवार मठिया टोला निवासी 58 वर्षीय सुदामा यादव तीन दिन से लापता हैं। उनका शर्ट और गमछा शुक्रवार को कपरवार संगम तट पर बने बंधे पर मिला है, जिससे उनके नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें नदी में उनकी तलाश कर रही हैं।परिजनों के अनुसार, सुदामा यादव गुरुवार दोपहर घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी बिन्द्रावती और बेटे जितेंद्र यादव ने पहले आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की। कहीं पता न चलने पर उन्होंने बरहज पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी।
शुक्रवार को सुदामा यादव का गमछा और शर्ट नदी किनारे बंधे पर मिला। पुलिस को दी गई सूचना में परिजनों ने उनके नदी में डूबने की आशंका जताई। पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया और नदी में तलाशी अभियान शुरू किया।
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