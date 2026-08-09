Deoria News: मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का देकर किया गया सम्मानित
Deoria News: देवरिया के पीडी एकेडमी में मेधावी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीडीओ ने प्रवीण कुमार को 51,000 की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की, जबकि अन्य मेधावियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शहर के कतरारी स्थित पीडी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने को छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार तिवारी ने सभी मेधावियों को छात्रवृत्ति एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। सीडीओ ने कक्षा 12 वीं के छात्र प्रवीण कुमार को 51,000 की विशेष छात्रवृत्ति का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। प्रवीण कुमार ने जेईई मेन्स परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 39,000 तथा कैटेगरी रैंक 1,200 प्राप्त कर एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस शाखा में प्रवेश प्राप्त किया है।
उनकी उपलब्धि को प्रोत्साहित करने एवं उच्च शिक्षा में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा यह छात्रवृत्ति उनके प्रथम सेमेस्टर की फीस के लिए प्रदान की गई। इसी क्रम में कक्षा 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। विद्यालय में 95.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अमृत मिश्रा को 25,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहीं आदित्य मद्धेशिया, विश्वजीत सिंह एवं कृतिका मिश्रा को 11-11 हजार की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय के चेयरमैन नंदलाल जायसवाल, डायरेक्टर बीना जायसवाल, डायरेक्टर शशांक जायसवाल व प्रधानाचार्य एनजी. पांडेय ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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