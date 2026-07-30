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Deoria News: सरयू तट पर उमड़े कांवड़िए, भोर से शुरू हो जाएगा शिव मंदिरों में जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। देवाधिदेव महादेव की आराधना का प्रमुख माह सावन की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़िया जनपद क

Deoria News: सरयू तट पर उमड़े कांवड़िए, भोर से शुरू हो जाएगा शिव मंदिरों में जलाभिषेक

Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। देवाधिदेव महादेव की आराधना का प्रमुख माह सावन की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़िया जनपद के विभिन्न हिस्सों से बरहज पहुंचने लगे है। श्रद्धालुओ की सुविधा को देखते हुए सरयू तट और मंदिरों को सजाया गया है।

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श्रद्धालुओं का स्वागत

बुधवार को शाम से सरयू तट पर भोले भंडारी के भक्त पहुंचने लगे। कांवड़ियों ने स्नान के बाद सरयू तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल भरा। जल भरते समय जयकारे से सरयू का तटीय क्षेत्र गूंज उठा। जल लेकर कांवड़िया रुद्रपुर के दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर, सोहगरा के दिग्धेश्वर नाथ मंदिर, बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। मंदिरों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को भोर से बाबा महेंद्रनाथ मंदिर महेन और नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंदिर के पास में घेरा लगाया गया है और इसी के माध्यम से भक्त जलाभिषेक करेंगे। चेयरपर्सन श्वेता जायसवाल ने बताया कि नपा द्वारा मन्दिर परिसर, सरयू तट और रास्तों की सफाई कराई गई है। ताकि किसी भी प्रकार से भक्तों को दिक्कत नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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नगर में बाजार की सजावट

नगर में सज गई है दुकानें। सावन माह को लेकर नगर में सरयू तट और पटरी पर दुकानें सज गई है। नदी तट पर जाने वाले मार्ग पर केसरिया वस्त्र, कांवर, चुंदरी, कलश आदि की दुकानें लगी है। करीब 50 परिवार इससे जुड़े है। नगर में आने वाले कांवड़िया इन्ही दुकानों से खरीदारी करते है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह कब शुरू हो रहा है?
देवाधिदेव महादेव की आराधना का प्रमुख माह सावन की शुरुआत गुरुवार से हो रही है।
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