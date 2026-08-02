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Deoria News: सरयू नदी कर रही कटान से ग्रामीणों में दहशत, भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: भागलपुर (देवरिया) में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। देवसिया-छितुपुर के समीप नदी की धारा लगातार बंधे की ओर बढ़ रही है, जिससे तटवर्ती गांवों में दहशत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तिरछी कटान के खिलाफ युद्धस्तर पर कार्य शुरू करने की मांग की है।

Deoria News: सरयू नदी कर रही कटान से ग्रामीणों में दहशत, भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर संकट

Deoria News: भागलपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देवसिया -छितुपुर के समीप सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। नदी की धारा लगातार बंधे की ओर बढ़ रही है और कटान के चलते खतरा मंडराने लगा है जिससे तटवर्ती गांव के लोगों में दशहत है। वहीं विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेटस लगाया गया है। बीते कुछ वर्षों में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड द्वारा नदी की कटान रोकने के लिए पत्थर, पिचिंग और बोल्डर डालने का कार्य कराने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर किया जाता है। बावजूद इसके तटवर्ती गांव के लोगों की हर साल समस्या जस की तस बनी है।

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सरयू नदी का कटान

इस साल भी नदी देवसिया-छितुपुर के समीप कटान नहीं रुक रहा है। नदी की तेज धारा देवसिया गांव की उपजाऊ भूमि को निगल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष नदी अपना रुख बदल लेती है और बंधे को काटती हुई आगे बढ़ रही है। यदि समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाया गया तो भागलपुर मईल बंधा मार्ग के साथ कुछ गांव कटान की चपेट में आ सकते हैं। कटान के चलते किसानों की उपजाऊ जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है। वहीं अब बंधे मार्ग से कुछ ही दूरी पर खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटानरोधी कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, नहीं तो बड़ी क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। नदी की कटान रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड द्वारा बम्बू क्रेटस, पाईलिंग कर देवसिया की उपजाऊ भूमि व भागलपुर मईल मार्ग को कटान से बचाने की कोशिश की जा रही है। कटान के चलते लगभग एक दर्जन से अधिक किसानों की कृषि की भूमि नदी में विलीन हो चुकी है।

नदियों का जलस्तर

नदी डेंजर लाइन जलस्तर

-सरयू 66.50 मीटर 65.50 मीटर

-राप्ती 70.50 मीटर 66.20 मीटर

-गोर्रा 70.50 मीटर 66.90 मीटर

-छोटी गंडक 70.50 मीटर नदी गेज छोड़ दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरयू नदी के कटान से कौन-कौन से गांव प्रभावित हैं?
सरयू नदी के कटान से देवसिया-छितुपुर के समीप के तटवर्ती गांव प्रभावित हैं।
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