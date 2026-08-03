Deoria News: सरयू की कटान से तबाह हो रहे किसान, बचाव की खानापूरी

Deoria News: बरहज में जलस्तर घटने से सरयू तटीय क्षेत्रों में तेजी से कटान हो रहा है। किसानों की कृषि भूमि नदी में समाहित हो रही है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रशासन केवल खानापूरी कर रहा है और प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। जलस्तर घटने के साथ ही सरयू तटीय क्षेत्रों में तेज कटान कर रही है। कटान से हर घण्टे कृषि भूमि थोक के भाव नदी में समाहित हो रही है। कटान से किसान तबाह हो रहे है और बाढ़ खण्ड मिट्टी तथा बांस डालकर कटान रोकने की खानापूरी कर रहा है।

किसानों की कठिनाइयाँ सरयू का जलस्तर कम होने पर प्रशासन ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। दियारा क्षेत्र में कटान का कहर तेज हो गया है। परसिया देवार और विशुनपुर देवार में नदी प्रतिदिन उपजाऊ भूमि निगल रही है। 15 दिन में करीब दस एकड़ कॄषि योग्य भूमि देखते ही देखते नदी में समाहित हो गई है। परसिया देवार के केशव प्रसाद, दीनबंधु यादव, हरिशंकर यादव, विशुनपुर देवार के अशोक यादव, भोला यादव, राज बहादुर, जंग बहादुर, वीरेंद्र, सुभाष आदि किसानों ने बताया कि खेती ही उनकी जीविका का एकमात्र सहारा है।

कटान के खतरे लगातार हो रहे कटान से उनके खेत नदी में समा रहे हैं। यदि समय रहते कटानरोधी कार्य नहीं हुआ तो पूरा नदी के दक्षिणी किनारे पर बने तटबंध का वजूद खतरे में पड़ जायेगा। कटान रोकने के ठोस उपाय नहीं किए जा रहे है। हमारी खेती तबाह हो रही है और विभाग केवल खानापूरी कर रहा है। कभी मिट्टी तो कभी बांस और कभी बबूल की डालियां डालकर कटान रोकने का दिखावा कर रहा है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया इस संबंध में बाढ़ खंड मंऊ के अवर अभियंता अखिलेश यादव ने बताया कि कटान बेहद खतरनाक हो गई है। कटान रोकने के लिए बालू भरी बोरियों, बबूल के कांटेदार पेड़ों और बांस के सहारे अस्थाई रूप से कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है।