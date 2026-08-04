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Deoria News: अखण्ड रामायण और पूजन अर्चन के साथ हुआ नगर पंचायत रुद्रपुर के नए भवन का गृह प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रुद्रपुर नगर पंचायत के नए कार्यालय भवन का गृह प्रवेश सोमवार को हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. रतनपाल सिंह ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने रुद्रपुर के विकास कार्यों का संदर्भ देते हुए कहा कि वे आवश्यकतानुसार धन मुहैया कराएँगे। चेयरमैन सुधा निगम और अन्य उपस्थित सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

Deoria News: अखण्ड रामायण और पूजन अर्चन के साथ हुआ नगर पंचायत रुद्रपुर के नए भवन का गृह प्रवेश

Deoria News: रुद्रपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। नगर पंचायत रुद्रपुर के नए कार्यालय भवन का अखण्ड रामायण व पूजन अर्चन के साथ सोमवार को गृह प्रवेश हुआ। वैदिक मंत्रों के बीच मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ.रतनपाल सिंह फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत रुद्रपुर में विकास कार्यों का कीर्तिमान बन रहा है। रुद्रपुर नगर पंचायत के विकास के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ती है मैं स्ययं अपने स्तर से धन मुहैया कराने के साथ ही शासन में भी धन उपलब्ध कराता हूं। चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छट्ठेलाल निगम ने कहा कि मेरा प्रयास है कि 2027 में रुद्रपुर का नगर पंचायत नहीं बल्कि नगर पालिका का चुनाव हो।

चेयरमैन सुधा निगम ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन ई.सुशील चन्द गुप्त ने किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री प्रमोद शाही, जिपं सदस्य सुनील निषाद, प्रमुख प्रतिनिधि रामसुधारे पासवान, शिवहरि त्रिपाठी, राम निवास शुक्ल, संगम धर द्विवेदी, शिरोमणि त्रिपाठी, वैभव सिंह, सभासद उपेन्द्र मास्टर, कुमारी देवी, जयरतन चौरसिया, अंकित मणि त्रिपाठी, मुकेश विश्वकर्मा, नूरी खातून, पुनीता देवी, अजय जायसवाल, सुशील मद्देशिया, विजय यादव, टिंकू पाण्डेय, सुशील निगम, सत्येन्द्र रावत, अनिल पाण्डेय, दिलीप जायसवाल, मथुरा पाण्डेय, राम विनोद शुक्ल आदि उपस्थित रहे।

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