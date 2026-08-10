Deoria News: जिले में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध, डीएम को भी बनाया निशाना

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिले में तेजी से साइबर अपराध बढ़ने लगा है। अभी तक व्यापारी व अन्य लोगों के मोबाइल हैक कर या फिर फेक आईडी बनाकर रुपये की मांग होती रही है, लेकिन अब तो डीएम मधुसूदन हुल्गी की फेंक आईडी बनाकर लोगों से रुपये एंठने का प्रयास किया गया। मामला सामने आने के बाद जांच साइबर थाने की टीम कर रही है। हालांकि 24 घंटे का समय गुजरने के बाद भी पुलिस टीम खाली हाथ है। उधर डीएम की तरफ से लोगों से फेक आईडी से भेजे गए किसी तरह के मैसेज पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है।पहले

लोग बैंक में अपने रुपये रख देते थे तो उन्हें लगता था कि अब उनका रुपया सुरक्षित हो गया। लेकिन एक दशक से अधिक समय से साइबर अपराधियों ने बैंक में रखे रुपये को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है। ग्राहक की थोड़ी सी लापरवाही से साइबर अपराधी उनके खाते को चंद मिनट में ही साफ कर देते हैं। हाल के दिनों में जिले में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है। एक माह में चार ऐसे गिरोह का कोतवाली पुलिस व गौरीबाजार पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जो साइबर ठगी के रुपये को ब्लैक से सफेद करने का काम करते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इस तरह के कई गिरोह सक्रिय हैं, जो साइबर ठगों से मिले हुए हैं और लोगों के खातों में साइबर ठगी का रुपया मंगाकर उससे क्रिप्टो क्रेंसी समत अन्य डिजिटल रुपये की खरीदारी करते हैं। इसके बाद साइबर अपराधियों तक उसे अपना कमीशन काट कर भेज देते हैं। अब तो जिले में साइबर अपराधी डीएम तक के नाम पर भी ठगी करने लगे हैं। साइबर ठगों ने डीएम के नाम से भी फेक आईडी बनाकर लोगों से रुपये की मांग किए हैं। इस प्रकरण की जांच अब साइबर थाने की पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आईपी एड्रेस समेत अन्य तरीके से मामले की जांच की जा रही है। ताकि फेक आईडी बनाने वाले तक पुलिस पहुंच सके।