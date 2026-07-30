Deoria News: सावन के महीने में नहीं बिकेगा मांस मछली
Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत रामपुर कारखाना सभागार में मीट मांस बेचने वाले व्यवसाईयों की एक बैठक आयोजित हुई। नगर पंचायत कार्यालय में
Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत रामपुर कारखाना सभागार में मीट मांस बेचने वाले व्यवसाईयों की एक बैठक आयोजित हुई।नगर पंचायत कार्यालय में बैठक को संबोधित करते अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश वर्मा ने कहा कि श्रावण मास हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना है। ऐसे में नगर कस्बा के सभी वार्ड, बभनौली मोड, करमैनी नाला, सुभाष चौक, थाना सहित अन्य स्थानों पर कोई भी व्यवसाय मीट मांस मछली की दुकान नहीं लगाएगा और नहीं मीट कटेगा। इस दौरान इसरार हाशमी, इम्तियाज, टुनटुन, नियाज अहमद, सुहेल, जाकिर, इकबाल आदि उपस्थित रहे।
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