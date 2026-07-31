Deoria News: 183 लाख खर्च कर बनी सड़क, तीन माह में उखड़ने लगी

Deoria News: रामपुर कारखाना (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर से अहिरौली संपर्क मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 183.11 लाख रुपये की लागत से कराया गया। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि इस सड़क के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क की परत उखड़ने लगी है। लोगों की मांग है कि इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। कई स्थानों पर सड़क गड्ढों में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को अप्रैल 2026 में विभाग को हैंडओवर किया गया था, लेकिन वर्तमान हालत देखकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठ रहे हैं।