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Deoria News: 183 लाख खर्च कर बनी सड़क, तीन माह में उखड़ने लगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर से अहिरौली संपर्क मार्ग का निर्माण 183.11 लाख रुपये से हुआ। निर्माण के कुछ ही महीनों में सड़क की परत उखड़ने लगी, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। ग्रामीणों ने गुणवत्ता की जांच की मांग की है। लोक निर्माण विभाग ने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Deoria News: 183 लाख खर्च कर बनी सड़क, तीन माह में उखड़ने लगी

Deoria News: रामपुर कारखाना (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर से अहिरौली संपर्क मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 183.11 लाख रुपये की लागत से कराया गया। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि इस सड़क के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क की परत उखड़ने लगी है। लोगों की मांग है कि इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। कई स्थानों पर सड़क गड्ढों में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को अप्रैल 2026 में विभाग को हैंडओवर किया गया था, लेकिन वर्तमान हालत देखकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया होता तो सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होती। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर निर्माण की गुणवत्ता की पड़ताल करने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता राम लखन ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि सड़क क्षतिग्रस्त होने की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराया जाएगा।

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