Deoria News: सावन मेले की तैयारी पूरी, आज से गूंजेगा हर हर महादेव
Deoria News: रुद्रपुर में स्थित श्री दुग्धेश्वरनाथ मंदिर परिसर में एक महीने तक चलने वाले सावन मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर पंचायत की अध्यक्ष सुधा निगम ने बताया कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेटिंग की गई है। साथ ही मेला क्षेत्र की सजावट और सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं।
Deoria News: रुद्रपुर, हिन्दुस्तान संवाद। पौराणिक तीर्थ स्थली श्री दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर परिसर में एक माह तक चलने वाले सावन मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरी काशी में आज से हर हर महादेव गूंजेगा।यह बातें नगर पंचायत की अध्यक्ष सुधा निगम ने कही, वह गोला वार्ड स्थित अपने आवास पर प्रेसवार्ता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि एक माह तक लगने वाले श्रावण मेले की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कांवड़ियों और परिक्रम करने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए मेला परिसर में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग बैरिकेटिंग की गई है। मन्दिर के साथ ही पूरे मेला परिसर की सजावट की गई है।
मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों के अलावा खोजापाया केन्द्र की स्थापना की गई है। मन्दिर परिसर और मेले की साफ सफाई के लिए नगर पंचायत के कर्मचारी सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण मेले के लिए नगर पंचायत के लिपिक वृजेश शर्मा को मेला प्रभारी बनाया गया है। जो मन्दिर परिसर में रहकर सभी व्यवस्थों पर नजर रखेंगे।
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