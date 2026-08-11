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Deoria News: कंपोजिट विद्यालय की तीन दिन से बिजली गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बीआरसी परिसर स्थित कंपोजिट विद्यालय में पिछले तीन दिनों से बिजली गुल है। गर्मी से परेशान छात्र पंखे के बिना कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। कई बच्चे कॉपी के सहारे हवा कर रहे हैं। बिजली निगम को शनिवार को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।

Deoria News: कंपोजिट विद्यालय की तीन दिन से बिजली गुल

Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। बीआरसी परिसर स्थित कंपोजिट विद्यालय में पिछले तीन दिनों से बिजली गुल है। भीषण गर्मी में छोटे-छोटे छात्रों को बिना पंखे के कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। गर्मी से परेशान बच्चे बार-बार कक्षाओं से बाहर निकलते रहे।कई छात्र कॉपी के सहारे हवा करते हुए किसी तरह पढ़ाई करते नजर आए। शुक्रवार को एक पोल से तार हिल जाने के कारण विद्यालय की बिजली चली गई थी। शनिवार को इसकी सूचना बिजली निगम को दी गई, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।

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