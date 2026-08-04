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Deoria News: घाटों पर आपात स्थिति से निपटने को उपलब्ध रहेंगे जरूरी संसाधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमा तैयार है। पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की। सुरक्षा, चेंजिंग रूम और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

Deoria News: घाटों पर आपात स्थिति से निपटने को उपलब्ध रहेंगे जरूरी संसाधन

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस महकमा चौकन्ना है। एसपी अभिजित आर शंकर ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर सोमवार को बरहज क्षेत्र के नदी घाटों एवं मदनपुर थाना क्षेत्र के बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर का निरीक्षण। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। एसपी ने बरहज थाना क्षेत्र के प्रमुख नदी घाटों पर बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही, नावों एवं प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेतक, पुलिस पिकेट तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस की पहल पर नगर पालिका परिषद बरहज के सहयोग से घाटों पर चेंजिंग रूम एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराई गई, जिससे स्नान एवं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके।

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पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों पर सतर्कता बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें।एसपी ने मदनपुर थाना क्षेत्र के बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी तथा पुलिस ड्यूटी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें सुरक्षा एवं सुगमता उपलब्ध कराई जाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। एसपी ने थानाध्यक्ष बरहज, थानाध्यक्ष मदनपुर सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देश दिए, ताकि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सके।

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