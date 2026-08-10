Deoria News: खेत में बकरी जाने पर मारपीट,चार पर केस
Deoria News: छह दिन पहले मंगराईच गांव में खेत में बकरी चले जाने को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने चार व्यक्तियों पर केस दर्ज किया है। इस घटना में छोटेलाल और बिजली को चोटें आईं। छोटेलाल की शिकायत पर सुरेश, बिलारी देवी, वंदना और मालती देवी पर कार्रवाई की गई है।
Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। खेत में बकरी चले जाने की बात को लेकर छः दिन पूर्व हुई मारपीट में पुलिस ने महिला समेत चार व्यक्तियों पर मारपीट का केस दर्ज किया है।थाना क्षेत्र के मंगराईच गांव में खेत में बकरी चले जाने की बात को लेकर पिछले पांच अगस्त को दो पक्षों में गाली देते हुए लाठी डंडा से हुई मारपीट में छोटेलाल व बिजली को चोटें आईं थीं। छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के सुरेश ,बिलारी देवी, वंदना व मालती देवी पर मारपीट का केस दर्ज किया है।
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