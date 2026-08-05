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Deoria News: चेन स्नैचरों पर पुलिस का शिकंजा, प्रतिदिन हो रहा सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: सलेमपुर तहसील में पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद, पुलिस लगातार अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है। सावन के महीने में महिलाओं के मंदिरों पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है जिसे देखते हुए सुरक्षा उपाय तेज किए गए हैं।

Deoria News: चेन स्नैचरों पर पुलिस का शिकंजा, प्रतिदिन हो रहा सत्यापन

Deoria News: सलेमपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। तहसील क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चेन स्नैचरों और अन्य चिन्हित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। हाल के दिनों में चोरी व चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों का प्रतिदिन सत्यापन कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति रोकना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। कोतवाली क्षेत्र के बेलपार, अहिरौली लाला, औरंगाबाद समेत कुछ अन्य गांवों के ऐसे लोगों को पुलिस ने निगरानी में रखा है, जिनका नाम पूर्व में चेन स्नैचिंग अथवा इसी तरह के मामलों में सामने आया था।

पुलिस के अनुसार सावन माह में महिलाओं की भीड़ वाले मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं की आशंका अधिक रहती है। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चिन्हित व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही उनका नियमित सत्यापन किया जा रहा है।सीओ गौरव सिंह ने बताया कि पूर्व में दर्ज मामलों के आरोपित एवं चिन्हित चेन स्नैचरों के साथ-साथ गो-तस्करी से जुड़े लोगों का भी नियमित सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों अपील की है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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