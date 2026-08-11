Deoria News: चाकू से हमले के मामले में छह पर केस
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शहर के रुद्रपुर रोड स्थित एक वैवाहिक उत्सव स्थल के समीप युवक पर किए गए चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने छह लोगों के विरुद्
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शहर के रुद्रपुर रोड स्थित एक वैवाहिक उत्सव स्थल के समीप युवक पर किए गए चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि देर शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।शहर के चकियवा मोहल्ले के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार तिवारी का बेटा हैप्पी तिवारी 6 अगस्त की शाम रुद्रपुर रोड स्थित एक मैरेज हाल के समीप गया था। इस बीच कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश में चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक का उपचार महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में चल रहा है।
इस मामले में पुलिस ने देवरिया रामनाथ निवासी शिवांश पांडेय, रजत पांडेय, अभिनव पंडित, दीपक शुक्ला, अंश पंडित व एक अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।युवक पर हमलादेवरिया: शहर के देवरिया रामनाथ के रहने वाले शिवांश के ऊपर सोमवार को कुछ युवकों ने स्टेडियम के समीप हमला बोल दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक का उपचार महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में कराया गया।
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