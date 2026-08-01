Deoria News: देवरिया में भोर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, दो लुटेरे गिरफ्तार

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिले के खुखुन्दू थाना क्षेत्र में आधी रात को पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरे गिरफ्तार किये गए। एक को पैर में गोली लगने के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंच जानकारी ली। खुखुन्दु थाना क्षेत्र में हाल ही में चैन लुट की दो घटनाएं हुई थीं। घटना होने के बाद से ही पुलिस सक्रिय थी और बदमाशो की तलाश में थी। इस बीच आधी रात को मुखबिर ने सूचना दिया कि दो शातिर लुटेरे बाइक से महुई पांडेय के समीप आ रहे हैं।

सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और बाइक सवार दो युवकों का घेराबंदी की। पुलिस के घेराबंदी करते ही बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए, पुलिस खुद का बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश कलीम शेख निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर गया। पुलिस तत्काल उसे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाई। उसके पास से असलहा, बाइक व एक लुट की सोने की चेन बरामद की गई। वही उसके साथी मुसाफिर शाह निवासी मोहन मुंडेरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर किया।एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए है। एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।