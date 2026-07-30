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Deoria News: सड़क पर शराब पी रहे दो लोगों को एसपी ने लगाई फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रामपुर कारखाना में फुट मार्च किया। शराब पी रहे लोगों को फटकार लगाई और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर के दुकानदारों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की ताकि सड़क पर सुरक्षा बढ़ सके।

Deoria News: सड़क पर शराब पी रहे दो लोगों को एसपी ने लगाई फटकार

Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने नगर पंचायत रामपुर कारखाना और डुमरी में भारी फोर्स के साथ फुट मार्च किया। सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे दो लोगों को जमकर फटकार लगाई। एसपी रामपुर कारखाना के मंदिरों को भी देखने पहुंचे।बुधवार की शाम श्रावण मास में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रामपुर कारखाना के विभिन्न वार्डों सहित प्राचीन शिव मंदिरों का भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक सबसे पहले देवरिया कसया मार्ग स्थित बभनौली मोड पहुंचे। जहां पर सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े होकर शराब पी रहे थे।उन्हें सख्त हिदायत दी तथा मार्ग दुर्घटना से बचे रहने के लिए सुझाव दिया।

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इसके बाद नगर पंचायत के सुभाष चौक पहुंचे। मेन बाजार में होते हुए सोनार टोली, नोनिया टोली, ठाकुर मंदिर वार्ड, गुदरी बाजार से होते हुए डुमरी धुस तथा वहां से डुमरी चौराहा पहुंचे। पुलिसकर्मियों को मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए। नगर के लोगों को दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अपील की। इस दौरान थानाध्यक्ष अश्विनी प्रधान, एसआई ज्योति तिवारी, अभिषेक यादव, आसाराम, पीआरओ महेंद्र चतुर्वेदी सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

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