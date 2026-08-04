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Deoria News: हत्या के प्रयास में आरोपित युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बरहज में 30 जुलाई को पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी अंशुमान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य चार आरोपियों की तलाश जारी है।

Deoria News: हत्या के प्रयास में आरोपित युवक गिरफ्तार

Deoria News: बरहज। थाना क्षेत्र के बालू छापर बाईपास पर 30 जुलाई, गुरुवार को पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने सोमवार को एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमले में नावापार निवासी रमेश तिवारी के दो पुत्र अभय तिवारी (19) और अभिषेक तिवारी (23) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी।सोमवार की सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे ढाला के पास से एक आरोपित अंशुमान उर्फ ज्ञानू पुत्र रामजी तिवारी, निवासी तिवारीपुर को गिरफ्तार कर लिया।

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थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहाँ से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। घटना में शामिल अन्य चार नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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