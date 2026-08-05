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Deoria News: बार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, एल्डर्स कमेटी के चार सदस्यों ने अध्यक्ष के प्रति जताया समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: भाटपाररानी में तहसील बार संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय के खिलाफ मंगलवार को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया। सात सदस्यीय एल्डर्स कमेटी में चार सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया और अध्यक्ष का समर्थन किया, जबकि तीन सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया।

Deoria News: बार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, एल्डर्स कमेटी के चार सदस्यों ने अध्यक्ष के प्रति जताया समर्थन

Deoria News: भाटपाररानी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। तहसील बार संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को एल्डर्स कमेटी की बैठक में बहुमत नहीं मिलने के कारण खारिज हो गया। सात सदस्यीय एल्डर्स कमेटी में चार सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए अध्यक्ष के प्रति अपना समर्थन जताया, जबकि तीन सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु भूषण वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बार संघ के सदस्य भानु प्रताप सिंह और दीपक मिश्रा ने 29 जुलाई 2026 को वर्तमान अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इसी के संदर्भ में मंगलवार को सात सदस्यीय एल्डर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद चार सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए वर्तमान अध्यक्ष का समर्थन किया, जबकि तीन सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अध्यक्ष के खिलाफ अपना मत दिया। बहुमत अध्यक्ष के पक्ष में रहने से अविश्वास प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो गया।

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