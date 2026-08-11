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Deoria News: सीडीओ ने बच्चों के साथ किया कृमि नाशक दवा का सेवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में सीडीओ राजेश कुमार सिंह और सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने बच्चों के साथ कृमि नाशक दवा का सेवन किया। कार्यक्रम ने स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली की जागरूकता को बढ़ावा दिया। छात्राओं को निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया।

Deoria News: सीडीओ ने बच्चों के साथ किया कृमि नाशक दवा का सेवन

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार को कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में किशोरियों का हौसला बढ़ाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सीडीओ राजेश कुमार सिंह और सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने खुद बच्चों के साथ कृमि नाशक दवा का सेवन कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाव, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा निबंध प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रकार की पहल का मुख्य उद्देश्य दवा को लेकर बच्चों और अभिभावकों के मन से किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करना होता है।

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पेट के कीड़ों से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखना और उनमें बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना था। कृमि संक्रमण से बच्चों में भूख में कमी, कमजोरी, कुपोषण, एनीमिया और शारीरिक-मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने कृमि संक्रमण से बचाव को कृमिनाशक दवा के सेवन के साथ हाथों की स्वच्छता, साफ पानी का सेवन, नाखूनों की नियमित सफाई और स्वच्छ भोजन की आदतों को अपनाने की सलाह दी। इसमें डीआईओएस हरीश चंदनाथ, डिप्टी सीएमओ डा. कार्तिक पाण्डेय, डा. अश्वनी पाण्डेय, डा. विपिन रंजन, डीसीपीएम राजेश गुप्ता, प्रधानाचार्य शांति राय,सहयोगी संस्था सीफार, ऐडक्सन, जेएसआई के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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