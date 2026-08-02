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Deoria News: देवरिया: बैतालपुर में कर्ज से परेशान युवक का फंदे से लटकता शव मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया जिले के बैतालपुर में 25 वर्षीय युवक रिशु बरनवाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार, युवक कर्ज के चलते मानसिक तनाव में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है।

Deoria News: देवरिया: बैतालपुर में कर्ज से परेशान युवक का फंदे से लटकता शव मिला

Deoria News: बैतालपुर (देवरिया) हिन्दुस्तान टीम। देवरिया जिले के बैतालपुर उपनगर के सब्जी मंडी के समीप एक 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव रविवार की सुबह मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। घटना के पीछे कर्ज बताया जा रहा है। बैतालपुर उपवनगर के सब्जी मंडी निवासी रिशु बरनवाल (25) पुत्र अजय बरनवाल का शव रविवार की सुबह घर के रोशनदान में कपड़े से फंदे से लटका मिला। परिजनों ने देखा तो तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।लोगों

का कहना है कि वह कई लोगों से कर्ज ले रखा था, जिससे वह पिछले कई दिनों से परेशान व तनाव में चल रहा था। लोगों का मानना है कि इसी कारण उसने इस तरह का कदम उठाया है। गौरीबाजार थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया कर्ज से परेशान होकर इस तरह का कदम युवक द्वारा उठाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

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