Deoria News: प्रतिमाओं की स्थापना को पीडब्ल्यूडी ने लिया जायजा

Deoria News: रामपुरकारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। फोर लेन निर्माण की जद में आ रहे प्रतिमाओं की स्थापना के लिए विभाग ने पैमाइश शुरू किया। पैमाइश के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि और संबंधित गांव के ग्राम प्रधान से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने वार्ता भी किया। पैमाइश होते देख पटरी दुकानदारों में खलबली मच गई।

सर्वे कार्य

शुक्रवार की शाम लोक निर्माण विभाग की टीम ने देवरिया कसया मार्ग फोरलेन में तब्दील होने से पहले सीमा के अंदर सड़क किनारे सटे देवालय और प्रतिमाओं को हटाए जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। गौरा स्थित हनुमान मंदिर, पुरुषोत्तमपुर स्थित देवी मंदिर, डुमरी स्थित लोहिया की प्रतिमा, रामपुर कारखाना चौराहे स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, हाईमास्क लैंप, सिरसिया के करमैनी नाला स्थित दुर्गा मंदिर को हटाया जाना है। जिसके लिए सड़क के मध्य से 12 मीटर तथा सड़क के अंतिम छोर से 7 मी की दूरी की आवश्यकता है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष शिवकुमारी देवी, अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश वर्मा, ग्राम प्रधान/प्रशासक कामेश्वर चौहान, मनोहर यादव ,राकेश पासवान से वार्ता किया। सीमांकन होता देख अतिक्रमण किए दुकानदारों और पटरी दुकानदारों में खलबली मच गई।